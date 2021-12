Após 14 dias internado com malária, Tony Salles recebe alta médica

O cantor Tony Salles, vocalista da banda Parangolé, recebeu alta médica na manhã desta segunda-feira, 24, depois de ser diagnosticado com malária. A informação foi divulgada pela assessoria do músico na tarde desta segunda.

De acordo com o boletim médico, Tony continuará sendo tratado em sua casa, além de comparecer periodicamente às consultas médicas para acompanhar a recuperação de seu estado de saúde.

O artista estava internado deste o último dia 10 no Hospital Aliança, após contrair a doença depois de realizar um show na África, no dia 25 de junho.

Desde então, Tony desenvolveu um quadro de anemia, que foi tratado com uma transfusão de sangue. Mais tarde, o cantor ainda seria submetido a uma cirurgia em decorrência de uma hemorragia causada pelo rompimento do baço, o que, segundo os médicos, não teve relação com a malária. A intervenção foi um sucesso, com o sangramento sendo estancado.

Também pela manhã, Tony divulgou em sua conta no Instagram que estava bem melhor, e que apenas aguardava receber alta médica. No texto, ele agradece à família, amigos e fãs.

adblock ativo