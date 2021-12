Apontado como mandante de assassinato na Faz. Grande do Retiro é preso

Alex Sandro Santos de Oliveira, o “Sanzito”, 24 anos, foi preso como suspeito de mandar matar o morador Etevaldo Almeida Mascarenhas, 54 anos, no dia 13 de setembro, no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. Uma jovem de 17 anos que estava com o suspeito foi apreendida. A prisão dele ocorreu nesta terça-feira, 19, mas foi divulgada nesta quarta, 20.

Alex, suspeito de tráfico de drogas na região do bairro de São Caetano, foi capturado por policiais da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/Baía de Todos-os-Santos) e da 4ª Delegacia Territorial (DT/São Caetano). Com ele, foram encontrados pinos de cocaína, maconha, uma balança de precisão e embalagens para acondicionar as drogas.

Autuado em flagrante por tráfico de drogas, Alex foi encaminhado ao sistema prisional. Ele vai responder pelo assassinato e por tentativa de homicídio. A jovem foi encaminhada para a Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), em Brotas. A polícia busca identificar e prender os outros envolvidos no crime.

O crime

Etevaldo estava na porta de casa, na rua 7 de Setembro, descarregando um caminhão de areia e blocos, quando foi surpreendido por dois homens, ainda não identificados, que chegaram atirando. O filho da vítima, Iuri dos Santos Mascarenhas, também foi baleado no tornozelo.

Segundo o delegado Jamal Amad, coordenador da 3ª DH, Alex ordenou o crime por achar que Etevaldo passava informações para a polícia sobre o tráfico local, ao reclamar do comércio de entorpecentes que ocorre próximo à sua residência.

