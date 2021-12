Apoiadores realizam ato pró-Bolsonaro no Campo Grande

Mesmo com a chuva que vem atingindo a cidade de Salvador, apoiadores do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) realizam nesta sexta-feira, 7, um ato de apoio ao candidato. A ação começou às 10h30, no bairro do Campo Grande, ao lado do hotel Wish Hotel da Bahia (antigo Sheraton).

De acordo com um grupo que já estava no local, a manifestação não se refere ao atentado contra Bolsonaro, ocorrido na tarde da sexta-feira, 6, em Minas Gerais. Os integrantes informaram que já apoiam o candidato a cerca de quatro anos.

Em meio a chuva, os manifestantes defendiam a eleição de Bolsonaro

Para o sargento César Mota, um dos líderes do Movimento Patriota Cristã, a eleição do deputado é uma necessidade para o país. “Sem dúvida, ele é o candidato que o Brasil precisa”, afirma.

Integrantes disseram que já apoiam o candidato a quatro anos

adblock ativo