Aplicativo vai ajudar na fiscalização do lixo

Um aplicativo vai ajudar a Empresa de Limpeza Urbana do Salvador (Limpurb) a fiscalizar a regularidade da coleta de lixo na cidade. A expectativa da empresa é de que esta tecnologia, desenvolvida pela Companhia de Governança Eletrônica (Cogel), fique pronta ainda este ano. "Tudo indica que será batizado de Tudo Limpo", disse Kátia Alves, presidente da Limpurb.

Num primeiro momento, a ferramenta será usada apenas por fiscais. Estes profissionais vão fotografar o acúmulo de lixo em bairros onde o caminhão de coleta não houver passado. As imagens serão compartilhadas em tempo real com a central da Limpurb e, se for comprovado que o serviço não foi feito naquela região, a empresa responsável (Revita, Jotagê, Torre ou Viva Ambiental) deverá ser multada.

A fiscalização mais ágil vai ajudar a solucionar problemas como o de Vila Nova de Pituaçu. Por lá, segundo moradores, a coleta não é regular. Contudo, o problema não atinge apenas regiões mais populares de Salvador. Em abril, moradores da rua Magno Valente, na Pituba, denunciaram que os edifícios estavam sem coleta há 10 dias. Após matéria de A TARDE, um compactador esteve no local e fez a coleta.

Apenas no primeiro semestre deste ano, a Limpurb já aplicou R$ 3 milhões em multas contra as prestadoras de serviço, segundo Kátia Alves. "No ano passado, o valor chegou a R$ 5 milhões", ressaltou a gestora. A punição varia conforme a ocorrência: queima de coleta, atraso, despejo de chorume, ausência de varrição ao redor do contêiner, entre outros.

Ao todo, 24 profissionais irão fiscalizar a coleta com o uso de smartphones. Os aparelhos serão licitados pela Secretaria Municipal de Gestão (Semge). A equipe será reforçada por outros 40 profissionais que serão contratados para fiscalizar o cumprimento da Lei do Lixo. Os dados registrados serão inseridos num mapa por meio do qual será possível observar a frequência do problema em cada bairro.

De acordo com Kátia Alves, a central ainda não suporta um número muito grande de reclamações. Por esse motivo, a ferramenta ainda não será disponibilizada para toda a população. "O cidadão pode reclamar pelo site ou Facebook da empresa e será atendida por uma equipe especializada", observou.

Outros problemas na área de limpeza urbana, como meio-fio sem pintura, necessidade de roçagem de capim e varrição de ruas, também serão compartilhados com a central da empresa. Também está nos planos da administração municipal ampliar o uso da tecnologia para outros órgãos, o que inclui superintendências, empresas e secretarias. "A solução também poderá ajudar a melhorar a infraestrutura e a iluminação, por exemplo", disse Kátia.

Lei do Lixo

O cumprimento da lei 230/13, sancionada por ACM Neto em dezembro, também vai passar a ser fiscalizado ainda na primeira quinzena deste mês, segundo a Limpurb.

Fiscais em motocicletas percorrerão às ruas da capital para acompanhar o descarte. Os homens poderão advertir, notificar ou multar o cidadão que descartar o lixo no chão, ou urinar na rua. A multa de R$ 400 só será aplicada após duas advertências.

"Estamos definindo as áreas mais críticas. Bonocô, Comércio e avenida Carlos Gomes são algumas delas", afirmou a gestora.



Contêiner

Três contêineres subterrâneos estão sendo implantados na Barra e devem começar a funcionar ainda este mês. Segundo Kátia Alves, até 2015, serão implantados na Orla 20 unidades.

Os marcos (nome técnico do contêiner) têm capacidade para 1,6 t de lixo. Alguns deles possuem divisórias para o armazenamento de materiais recicláveis e todos são equipados com sensores que avisam à empresa quando o lixo atinge 80% da capacidade. O modelo de contêiner foi importado da Europa.

adblock ativo