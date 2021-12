Aplicativo para táxis começa a operar em Salvador nesta quarta-feira

Um novo aplicativo regulamentado para qualificar serviços dos táxis começa a operar partir desta quarta-feira, 29, em Salvador.

O App Ontaxi, que é rastreável e auditável, já está operando no cadastro de taxistas por meio do site www.maisontaxi.com.br.

O aplicativo poderá ser baixado na Google Play Store e AppleStore no dia 3 de abril (segunda-feira).

Confira abaixo algumas funções do novo app

- O passageiro poderá criar listas de favoritos e de bloqueio, ao avaliar o atendimento recebido durante as corridas

- O sistema também oferecerá a opção de o passageiro economizar através do compartilhamento de corridas por até três pessoas e possibilitará o acompanhamento do valor a ser pago pelo serviço, por meio de um taxímetro baseado em GPS

- O recurso do Sistema Ontaxi possibilitará acompanhar a corrida pelo aplicativo no veículo, pelo celular do cliente, e, remotamente, por um terceiro aparelho

