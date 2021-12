Aplicativo para aluguel de roupas e acessórios chega a Salvador

Uma nova plataforma virtual que chega a Salvador promete transformar as relações de consumo, especialmente de roupas e acessórios. Direcionado para a locação de roupas e acessórios, o aplicativo LOC tem o foco na moda feminina, mas também pode ser utilizado pelo público masculino.

Disponível nas versões Android e iOS, o aplicativo tem formato de armário virtual, possibilitando o aluguel de peças a partir do interesse do usuário. Os interessados podem cadastrar roupas que possuem em casa e pretendem alugar. Por meio do site do LOC é possível conferir mais informações sobre utilidades, funcionalidades e vantagens que o aplicativo dispõe.

