Aplicativo oferece combustível a R$ 0,99 para motoristas cadastrados

Os motoristas do aplicativo 99 pop, receberão uma surpresa na próxima quinta-feira, 25, isso porque a plataforma digital está disponibilizando um mega desconto para seus usuários. Os parceiros do aplicativo, poderão reabastecer seus veículos por R$ 0,99, com o limite de 15m³ para os carros com kit gás e 20L para os carros que rodam a base de gasolina e álcool.

A intenção é que o desconto atinja 1.000 colaboradores e terá que ser realizado no Posto Shell da Amaralina (Av. Amaralina, 441 - Amaralina), a partir das 7h. Os motoristas aptos a participarem da promoção, receberão no dia anterior via SMS e deverão estar classificado de acordo com os critérios do regulamento presente no site.

