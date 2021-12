Aplicativo do Zona Azul Digital está fora do ar temporariamente

O pagamento pelo estacionamento através do aplicativo do Zona Azul Digital foi suspenso na manhã desta quarta-feira, 24, em Salvador.

De acordo com Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), técnicos já estão trabalhando para resolver a questão, com o objetivo de fazer com que o sistema possa voltar funcionar o mais breve possível.

Enquanto isso, os condutores têm como opção de pagamento adquirir as cartelas físicas nas mãos dos guardadores devidamente credenciados pelo órgão.

