Aplicativo de transporte será testado durante Semana do Clima

Os participantes da Semana do Clima contarão com uma novidade durante o deslocamento para o evento. O aplicativo ‘Vá de Buzú’, que será lançado nesta segunda-feira, 19, será testado na linha especial com o ônibus elétrico criada especialmente para o público participante. A ferramenta estará funcionando em fase de teste até o final do evento, na sexta, 23. O lançamento será feito pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), em parceria com a Concessionária Integra.

Os usuários da linha exclusiva que baixarem o aplicativo gratuitamente na plataforma Android não pagarão pela viagem. Para ter acesso à gratuidade, basta o passageiro verificar o QR-Code e passar no validador do veículo.

O ônibus terá a numeração E135 e partirá do Shopping Paralela. Ele fará o seguinte itinerário: avenida Paralela, retornando pelo viaduto da avenida Orlando Gomes, passando novamente pela Paralela, retornando no viaduto em frente à Ferreira Costa e seguindo outra vez pela Paralela em retorno ao estabelecimento comercial de onde partiu.

Os horários de saída são: 7h30, 8h10, 8h50, 12h20, 13h, 13h40, 14h20, 16h, 16h40 e 17h20.

Passado o período de testes, o aplicativo vai ser liberado para as demais linhas. Os usuários poderão colocar e emprestar créditos no aplicativo e ter também descontos na tarifa de ônibus.

