Aplicativo de transporte oferece corrida gratuita em Salvador

A empresa 99POP, recém lançada em Salvador, oferece duas corridas de até R$ 15 gratuitas nesta terça-feira, 5, na capital baiana. Caso a viagem ultrapasse esse valor, o usuário vai pagar apenas a diferença.

O aplicativo de mobilidade urbana oferta um serviço semelhante ao da Uber. Para ter direito à promoção, o cliente precisa ter se cadastrado no app para pagar as viagens por meio de cartão de crédito.

A empresa informou que pretende realizar a mesma ação em Simões Filho e Lauro de Freitas nos próximos dias.

Aplicativo

A empresa, que é nacional, disse que o cadastramento dos motoristas será mais rigoroso, incluindo vistoria nos carros. A startup também permite que o condutor desabilite a opção de receber pagamento em dinheiro, visando uma maior segurança para o profissional, que ainda será alertado das regiões com maior incidência de ocorrências de crimes.

O valor da taxa paga pelos motoristas cadastrados também é um atrativo. Ao contrário da Uber, que cobra 25% do valor da corrida, a 99POP trabalha com uma taxa de 19,99%.

Condutor

O profissional interessado em trabalhar com a empresa pode baixar o aplicativo "99POP para motoristas" na Google Play para smartphones com sistema Android. Também possível fazer o cadastro pessoalmente no Centro de Atendimento da 99, na avenida Professor Magalhães Neto, 1856, Pituba. O funcionamento é de segunda a sexta, das 9 às 17h30.

É necessário incluir na CNH o EAR (Exerce Atividade Remunerada). O carro deve ter data de fabricação a partir de 2010, além de ar condicionado e quatro portas. A empresa ainda oferece curso de preparação com orientação sobre como aumentar os ganhos e dicas de segurança.

Passageiro

O aplicativo para os usuários também está disponível na Google Play Store e na App Store.

