Aplicativo de transporte lança “rastreador de comentários” contra assédio

O aplicativo de transporte urbano, 99 POP, lançou o “rastreador de comentários” que identifica automaticamente denúncias de assédio na plataforma. O sistema vasculha as avaliações dos usuários ao fim das corridas para agilizar ainda mais a identificação dos casos e aumentar a segurança das viagens.

A tecnologia consegue ler os comentários deixados no app após o término das corridas e identificar uma série de palavras e contextos que podem estar relacionados a assédios. Daí em diante, uma equipe especializada faz uma segunda checagem para avaliar os detalhes da ocorrência e tomar as devidas providências que podem incluir bloqueio e suporte para investigação pelas autoridades policiais.

O sistema vai sendo melhorado automaticamente por meio de inteligência artificial que aprende novos contextos com o passar do tempo.Ao longo de mais de seis meses, um protocolo de atendimento humanizado (que inclui suporte, resolução e acompanhamento) a eventuais vítimas de assédio, preconceito e qualquer forma de discriminação. A equipe de segurança foi capacitada dentro de preceitos de feminismo para ser capaz de cuidar dos casos com responsabilidade e conhecimento de causa.

Além do próprio app, as denúncias também podem ser feitas pelo canal exclusivo para incidentes de segurança no telefone 0800-888-8999 que pode indicar centros de acolhimento em diversas cidades, que provêm assistência jurídica e psicológica. Em caso de assédio a uma mulher, o atendimento é exclusivamente feminino.

