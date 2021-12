Aplicativo de transporte lança nova ferramenta

O aplicativo de transporte urbano implementa nesta sexta-feira, 11, em Salvador, uma ferramenta para conectar passageiros e motoristas diretamente no carro. A atividade está disponível nas modalidades 99 Táxi.

A tecnologia vai funcionar por QR code, permitindo embarque rápido com taxista específico. A ferramenta vai funcionar da seguinte forma: o cliente pede o carro (sem precisar informar o destino), scaneia o QR code com o aparelho do motorista, ou inserir manualmente o número que aparece abaixo do código, e a partir dai recebe todos os dados do condutor e insere o destino desejado.

A novidade pode ser usada após pegar um veículo na rua ou num ponto de táxi. Ela também permite que os clientes possam pagar diretamente pelo aplicativo e estejam cobertos pelas ferramentas de segurança da 99.

