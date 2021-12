Aplicativo de transporte lança botão de emergência para passageiros

Buscando a proteção dos seus usuários, o aplicativo de corrida 99POP, lança nesta quarta-feira, 7, um recurso de botão de emergência para seus passageiros. A ferramenta traz um pacote de proteção para que usuários possam facilmente chamar a polícia, ligar para contatos de confiança e compartilhar corridas.

Uma das ações possíveis, ao clicar no botão de emergência é ligar automaticamente para as autoridades locais. Ao escolher essa opção, o app exibirá ao passageiro informações da corrida (modelo/placa do carro e localização) para comunicação mais fácil.

Nessa nova plataforma, será lançado também os contatos de confiança. Os dados serão compartilhados imediatamente com eles caso o usuário decida chamar o 190. A funcionalidade vai ser incorporada inicialmente para parte da base e progressivamente expandida nos próximos dias.

