Aplicativo de táxi oferece desconto para compartilhamento de corridas

O aplicativo Taxi Free será lançado neste sábado, 1º, oficialmente em Salvador, no Solar do Unhão, após nove meses de pesquisas e levantamento realizado pela empresa de Curitiba que detém a marca. Voltado para taxistas, o aplicativo conta com apoio do Sindicato dos Condutores Autônomos de Táxi de Salvador (Sinditaxi) como forma de enfrentar o crescimento de outros aplicativos na capital baiana.

Para o diretor de comunicação do sindicato, Marcelo Rosa, o aplicativo é uma alternativa para ajudar os trabalhadores. Segundo ele, o aplicativo possibilita que o passageiro compartilhe a corrida. O aplicativo registra o valor da corrida definido no taxímetro, sem descontos, mas a conta é dividida entre os clientes de forma proporcional.

Atualmente, os taxistas pagam 15% do valor de cada corrida para os aplicativos. Mas, com o Taxi Free, os descontos para os clientes podem chegar a 30%. “Esta seria uma forma de o taxista não perder tanto e conseguir competir com os transportes clandestinos”, explicou o sindicalista.

Dúvidas

Marcelo Rosa não soube informar, porém, se, assim como o aplicativo Uber, o mais popular atualmente entre os passageiros, será possível aferir se o taxista que usa o novo aplicativo está efetuando um serviço de qualidade ou se os maus profissionais serão excluídos.

Ele disse ainda que o passageiro que não desejar fazer o compartilhamento do táxi terá descontos. Alegou, entretanto, que maiores informações serão anunciadas hoje, após o lançamento do serviço na capital baiana. Uma das questões a serem esclarecidas é como se dará o contrato entre passageiros e a empresa.

