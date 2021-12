Aplicativo de táxi é lançado em Salvador

Um aplicativo voltado para solicitar taxistas foi lançado na manhã desta segunda-feira, 22, em Salvador, no Palácio Thomé de Souza, pelo prefeito ACM Neto. Os usuários já podem utilizar o serviço.

Inicialmente 2 mil taxistas estão cadastrados no Táxi Mobi, a pretensão é ampliar o número para 7 mi. A grande novidade é que todas as viagens terão 20% de desconto independentemente do dia e do horário. O aplicativo está disponível para qualquer aparelho por meio de qualquer sistema operacional.

O funcionamento do aplicativo será monitorado pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) objetivando regularizar as demandas dos taxistas. Ou seja, comunicar aos taxistas onde tem mais movimento, ou a demanda está sendo maior para redirecioná-los para esses locais. “Sem contar que é uma maneira da gente prezar pela segurança dos usuários, uma vez que estaremos com as fichas cadastrais dos motoristas”, afirmou o representante da Semob, Fábio Mota.

Os técnicos da Semob vão poder acionar os taxistas e fazer o remanejamento de veículos, baseando-se na demanda de passageiros. Por exemplo, os taxistas que estejam sem serviço no momento, serão acionados e redirecionados para outra região da cidade que haja mais pedestres solicitando o serviço.

O prefeito ACM Neto afirmou que existe também a pretensão do lançamento de um aplicativo específico para mototaxistas diante do crescente número de pessoas trabalhando nessa área. “Os mototaxistas passaram a atuar em nossa cidade a partir de uma decisão que tomamos. Por isso pretendemos implantar um aplicativo também para mototaxistas”, comentou.

"Temos que nos adaptar as mudanças para sobreviver diante de novas realidades. O aplicativo serve para ajudar o motorista a se adaptar a esse novo mundo e a usufruir disso", conclui o prefeito.

