Aplicativo de recarga do SalvadorCard será lançado neste sábado

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) lançará no próximo sábado, 8, o aplicativo gratuito de recargas do Salvadorcard, o KIM. Ele estará disponível nas lojas virtuais Apple Store e Play Store.

A ferramenta começa a funcionar em fase de testes, realizando a recarga de créditos eletrônicos pelo dispositivo móvel, integrando diretamente com o sistema de bilhetagem eletrônica do cartão. Os créditos são identificados pelo sistema no dia seguinte à recarga.

Após baixar o aplicativo, o usuário deve cadastrar alguns dados pessoais e o número do cartão de transporte. Poderão ser cadastrados até cinco cartões dos tipos: Bilhete Avulso Identificado, Meia Passagem Estudantil e Vale Transporte. Depois, basta selecionar o valor da recarga e efetuar a transação.

A taxa dos serviços irão variar de acordo com o meio de pagamento e valor escolhidos. Serviços como o bloqueio ou consulta de crédito serão gratuitos. Após a compra, será enviada a nota fiscal por e-mail. O pagamento poderá ser por meio de cartões de crédito ou débito, transferências de bancos, depósito em conta e boletos.

Em nota, o secretário de Mobilidade Fábio Mota explica que o aplicativo trará comodidade e segurança. "Estamos fazendo todo esforço possível para melhorar a integração. Com essa nova ferramenta, quem utiliza o cartão do Bilhete Avulso Identificado ou Cartão de Meia Passagem pode fazer recargar usando o app”, informou.

adblock ativo