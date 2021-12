Aplicativo de ônibus tem cerca de 370 mil downloads

Segundo ACM Neto, o aplicativo CittaMobi já tem 370 mil downloads nos dois meses em que foi lançado. O prefeito destaca que a atualização do software proporciona maior interação do usuário com a prefeitura.

Entre as novas funções está o botão de "Incidente Grave", apelidado de "Botão do Pânico", pelo qual o usuário pode comunicar ao CCO ocorrências de assaltos ou outros tipos de violência.

Para ter acesso a essa ferramenta, o usuário deverá atualizar o aplicativo e fazer um cadastro informando e-mail e CPF. Uma equipe especializada da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) estará encarregada especialmente para tratar dessas ocorrências.

"Serão 370 mil fiscais pela cidade. Cada usuário de transporte público que tiver o aplicativo vai poder se comunicar com a prefeitura, avaliando a qualidade do ônibus, apontando problemas, queixas e sugestões", disse o gestor.

O CPF do usuário irá inibir os trotes. "Você tem a identificação de cada um e do celular que está mandando a informação para nós. Vamos saber quem passou o trote", explica Fábio Mota.

Para ele, a nova versão do aplicativo poderá inibir também os assaltos a ônibus. "Não só o usuário que está dentro do ônibus, que pode ter dificuldade para puxar o celular, mas aquele que está no ponto pode informar o que está acontecendo", pontuou.

Alerta

Outra novidade é a possibilidade de o passageiro poder acompanhar a duração de sua viagem após embarcar no ônibus e ligar um alerta que vai despertar quando ele chegar próximo da parada informada no aplicativo.

Desde que foi lançada a primeira versão do CittaMobi em Salvador, há cerca de dois meses, mais de 53 milhões de consultas já foram realizadas. Além de casos de violência, o usuário poderá informar sobre as condições dos veículos, motoristas que não param e infraestrutura dos locais de parada.

