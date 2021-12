Aplicativo de moto para passageiros chega a Salvador

Atuando em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, desde o mês de agosto, a startup Picap, responsável pelo aplicativo de motos para transporte de passageiros, está desembarcando em Salvador, com operação iniciando já nesta semana.

A empresa já está atuando nas redes sociais para convidar os motociclistas interessados em se cadastrar via app. No primeiro momento, eles ficarão com 100% do valor da corrida.

"Nosso objetivo é apresentar uma alternativa de modal para melhorar o fluxo de mobilidade, principalmente nas grandes cidades. O cidadão passa a contar com uma possibilidade a mais para escapar do trânsito caótico nestas capitais, reduzindo em 50 % o tempo de deslocamento. E isso a um preço 30% mais baixo que os demais aplicativos de carros particulares", explicou o CEO da Picap, Diogo Travassos.

Apresentando uma solução barata, rápida e ágil em relação aos graves problemas de mobilidade urbana existentes, principalmente nos grandes centros urbanos, a Picap chega com o intuito de permitir ao usuário fugir dos congestionamentos, além de otimizar o tempo no dia a dia.

Nascida na Colômbia, em 2016, a empresa chegou a uma média de um milhão de viagens realizadas mensalmente, até o fim do primeiro semestre deste ano, a partir de uma base de 20 mil motociclistas ativos e 200 mil usuários.

