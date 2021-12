Aplicativo de mobilidade oferece oportunidade de renda para famílias no período de Natal

A empresa de mobilidade urbana irá presentear as primeiras 99 pessoas neste natal com ofertas especiais como aluguel gratuito de carro por dois meses e despesas pagas para emissão do Exerce Atividade Remunerada - EAR (documento exigido para se cadastrar na plataforma), além do primeiro tanque de combustível grátis. A iniciativa faz parte do projeto “99 Sonhos de Natal”, que começa nesta sexta, 21.

Para adquirir a oferta, os interessados deverão registrar como novos motoristas parceiros do aplicativo. Além disso, todos que fizeram 99 corridas ganham um bônus de boas vindas de até R$600.

Ainda em celebração ao espírito natalino a startup de mobilidade convidou a atriz e apresentadora Regina Casé para contar histórias reais de crianças atendidas pelo Instituto Gerando Falcões, ONG apoiada pela 99. Além de presentear os pequenos com brinquedos, a 99 ainda realizará o sonho das crianças que pediram de presente de Natal um trabalho para os pais.

Confira condições e regulamento em www.99sonhosdenatal.com.br

