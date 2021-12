Aplicativo de entrega de bebidas geladas chega a Salvador

Acaba de chegar a Salvador o Aplicativo de entrega de bebidas geladas,o Zé Delivery. A plataforma se apropria da tecnologia para simplificar a vida dos soteropolitanos, ajudando-os a economizar tempo e dinheiro. A start-up já está presente nas cidades das regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

Disponibilizado de forma gratuita para download em aparelhos iOS e Android, o aplicativo conecta consumidores que querem a praticidade de receber rapidamente bebidas, alcóolicas ou não, na porta de casa com parceiros responsáveis pela entrega dos produtos solicitados. Além de facilitar a vida do consumidor, o serviço estimula o comércio local, através da colaboração do pequeno e médio varejista e distribuidor.

No catálogo do aplicativo, o consumidor pode encontrar as mais populares marcas de cerveja, entregues já geladas e a preço de mercado, além de outros produtos que complementam o momento de consumo. Conciliando conveniência, agilidade e preço baixo, o serviço vai oferecer uma nova possibilidade de consumo de bebidas ao público soteropolitano, sem cobrança de frete.

