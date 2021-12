Aplicativo auxilia turistas na Bahia durante a Copa

Os torcedores que vierem assistir aos jogos da Copa do Mundo 2014, na Bahia, terão acesso a informações turísticas de que necessitam por meio do aplicativo 'Bahia Turismo', desenvolvido pelas secretarias estaduais de Comunicação Social (Secom) e do Turismo (Setur).

No aplicativo, os visitantes terão à disposição serviços como tabela de jogos da Copa, informações sobre as seleções que jogam em Salvador, agenda cultural e sugestão de outros aplicativos. Se, além do jogo, o turista quiser conhecer melhor as cidades que abrigam os Centros de Treinamento das Seleções (CTS) - Salvador, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália e Mata de São João -, a ferramenta também dispõe de endereços e telefones de equipamentos turísticos, como parques, terreiros de Candomblé, igrejas e museus, além de serviços como endereços e telefones de restaurantes, bares e hospedagens, com todo o conteúdo georreferenciado.

Até o final de julho, o aplicativo será atualizado e incluídas informações de outras cidades baianas - Cairu, Camaçari, Camamu, Itacaré, Itaparica, Maraú, Valença e Vera Cruz.

O aplicativo está disponível para os celulares com sistema Android e para os celulares com sistema IOS.

