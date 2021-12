Aplicação de primeira dose para pessoas com 18 anos ou mais será retomada nesta quinta

A aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 será retomada em Salvador nesta quinta-feira, 2, para as pessoas com idade igual ou superior a 18 anos. A estratégia também engloba a vacinação com a segunda dose dos imunizantes da Oxford, Pfizer e Coronavac. Para os demais públicos, a primeira dose estará suspensa (confira a programação abaixo).

Os idosos com 80 anos ou mais que tomaram a segunda dose até o dia 9 de março de 2021 e que estão com nome na lista do site da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), podem buscar os pontos de imunização para receber a 3ª dose nesta quinta. As equipes volantes seguirão visitando as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) para imunizar esse público.

De acordo com a prefeitura da capital baiana, o serviço de oferta de doses nas Prefeituras-Bairro, das 8h às 17h, será retomado para as pessoas com 18 anos ou mais que não estão com nome no site, mas residem em Salvador. O atendimento deve estar agendado através do site Hora Marcada.

O interessado deve comparecer no dia e hora marcada com uma cópia e original do comprovante de residência atualizado no nome do titular do cartão SUS ou dos pais do mesmo, além de um documento de identificação com foto.

