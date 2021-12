Apesar do grande fluxo de pessoas, Salvador registra poucos problemas no transporte

Diversas foram as mudanças no processo eleitoral mas algumas questões não mudam. Uma delas delas é o processo de chegar à zona eleitoral. Depois de verificar se sua zona não mudou de uma eleição para outra, muitos dos cidadãos precisam se deslocar das localidades onde moram para votar. Durante a manhã deste domingo,7, a reportagem de A TARDE visitou alguns dos principais colégios eleitorais de Salvador para sabe como o transporte tem impactado o pleito.

Enquanto uma parcela da população depende do transporte público, alguns outros aproveitam o carro para agilizar o processo. No caso de Raul Guimarães, ele se dirigiu da Barra para o Barbalho, onde aguardava a namorada votar no colégio ICEIA. “Foi tranquilo, não teve engarrafamento, o trânsito estava livre”, conta ele, que ainda faria mais uma viagem, para o interior, para exercer a cidadania.

No momento, apenas duas jovens aguardavam condução no ponto em frente a escola, cuja maioria dos eleitores vinha do próprio bairro. Janayna Almeida, 19, que votou pela primeira vez este ano, aguardava na companhia da amiga, Luise Helena, 19, condução para Bon Juá que após uma hora ainda não tinha chegado.

Segundo a assessoria de comunicação da Secretaria de Mobilidade de Salvador (SEMOB), Salvador manteve 100% da frota de transporte público entre às 8h e 18h, reduzindo para 60%, número habitual domingos, após às 18h.

Nos demais colégios acompanhados, o Central, na Av. Joana Angélica e o Manoel Devoto no Rio Vermelho, não houveram problemas de transporte, também se confirmou que a maioria dos eleitores vinham à pé, dos respectivos bairros. A exceção foi apenas o Colégio Luís Viana, em Brotas, onde eleitores tiveram que enfrentar congestionamento nas vias principais. Outras localidades, como Pernambués e região do Cabula também registraram grande fluxo de pessoas e automóveis, porém, tanto a Semob quanto a Transalvador afirmam que, até o momento não houve complicações.

Embora a maioria pareça tranquila, com a maior parte das queixas se dirigindo à lentidão da biometria, nem todos os estavam satisfeitos. Miler Lopes, 31, aguardava há 20 minutos ônibus para Cardeal da Silva na Estação da Lapa.Para ele, o transporte deveria ser reforçado aos domingos, mesmo quando não há eleições pois é um dia de lazer para as pessoas, e dias como a eleição, isso se torna mais importante. “A gente tá na maior estação de um estado do tamanho de um país”, aponta.

