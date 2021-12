Apartamento pega fogo no bairro do Stiep

Um apartamento em um prédio residencial pegou fogo, no bairro do Stiep, em Salvador, na manhã desta quinta-feira, 16.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), as chamas ocorreram no 12º andar de um dos prédios do condomínio Mares do Sul. Ninguém ficou ferido.

De acordo com uma testemunha, o incêndio foi provocado por uma vela que estava no quarto. Homens do Corpo Bombeiros foram encaminhados para debalar o fogo, que durou cerca de 40 minutos.

Um vídeo publicado por @jornalatarde em Jun 16, 2016 às 6:54 PDT

