Apartamento pega fogo em prédio no bairro de Nazaré

Um incêndio atingiu um apartamento na rua do Paraíso, no bairro de Nazaré, em Salvador, por volta das 12h. O imóvel fica no Conjunto São Bento, bloco A, no 9º andar, próximo da loja Le biscuit. Minutos depois, as chamas já foram debeladas por homens do Corpo de Bombeiros.

Segundo a entidade militar, o proprietário acredita que as chamas começaram em um aparelho de rádio, que estava na cama. No momento do incêndio, vizinhos do apartamento tentaram ajudar jogando baldes de água.

Dois carros de bombeiros estão no local e fizeram o rescaldo do imóvel. Não há informações de feridos.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) deve realizar a perícia para saber realmente a causa do incêndio.

