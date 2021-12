Apartamento em prédio com moradores idosos pega fogo na Pituba

Um apartamento no edifício Lindoia – que fica na avenida Manoel Dias, na Pituba, em Salvador – pegou fogo na madrugada desta quinta-feira, 6. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o fogo atingiu um imóvel no primeiro andar do prédio de três pavimentos, por volta das 2 horas.

A maioria dos moradores do prédio é formada por idosos. Por isso, segundo a Stelecom, eles precisaram de atendimento médico, uma vez que inalaram muita fumaça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Salvar foram acionados e ajudaram no socorro.

O Corpo de Bombeiros também esteve no local e controlou o fogo. O atendimento foi finalizado nesta manhã, por volta de 6h50. Não há informações sobre os danos causados nem a causa do incêndio.

adblock ativo