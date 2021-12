Apartamento e salas comerciais são leiloados pelo governo do estado

Um apartamento duplex localizado no bairro do Costa Azul e três salas comerciais no Centro Histórico de Salvador serão leiloados pela Secretaria da Administração do Estado (Saeb). O evento será comandando pelo leiloeiro Josecelli Kildare Fraga Gomes, no próximo dia 21, a partir das 10h, no auditório do Espaço Crescer, situado na 2ª Avenida, Número 200, Centro Administrativo da Bahia (CAB).

As três salas ficam no Edifício Nossa Senhora da Ajuda, na rua do Tira Chapéu, transversal da rua da Ajuda. Elas serão leiloadas pelos valores mínimos de R$ 43 mil, R$ 40 mil e 38 mil, cada uma. Já o apartamento, situado na rua João Mendes da Costa Filho, bairro do Costa Azul, foi avaliado em R$ 281 mil.

No ato da compra, os arrematantes deverão pagar um sinal correspondente a 5% do valor do lote. Os outros 95% podem ser pagos em até dez prestações. O vencedor também deverá pagar 5% sobre o valor da arrematação, referente à comissão do leiloeiro. O valor arrecadado com o leilão será destinado ao Fundo Previdenciário do Estado (Funprev), para diminuir o deficit da previdência estadual.

Interessados poderão visitar os imóveis até o dia 20, das 9h às 18h. Outras informações sobre o leilão podem ser obtidas pelos telefones (71) 3327-2999 e (71) 99247-8696, ou pelo endereço de e-mail kildare.gomes@hotmail.com.

