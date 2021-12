Aparelhos hospitalares avaliados em R$ 65 mil são recuperados pela policia

Cinco aparelhos de monitoração cardíacas foram recuperados nesta sexta-feira, 13, após terem sido roubados por um homem, identificado pela polícia como Julianderson Santana Socorro. Ele é suspeito de furtar os equipamentos em um hospital particular, no bairro da Pituba, em Salvador. Ele já se encontrava preso, em decorrência de outras infrações.

De acordo com a Polícia Civil, os aparelhos, avaliados em torno de R$ 65 mil, estavam escondidos no banheiro de um shopping, no bairro da Barra. Ao ser questionado pelas equipes, Julianderson confessou o furto e indicou onde os equipamentos estavam. Todo material já foi devolvido aos proprietários.

Prisão

Julianderson foi preso nesta quarta-feira, 11, após furtar um aparelho celular em uma agência bancária, na Barra. Além do roubo, ele confessou o furto da mochila de um policial militar, contendo com um carregador, munições e notebook. O furto ocorreu na biblioteca da UFBA, no bairro de Ondina, no mês passado.

Os materiais furtados foram recuperados em um hotel, no bairro da Calçada. Julianderson também estava com cartões bancários de terceiros. Ele está à disposição da Justiça.

