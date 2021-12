Apagão provoca atrasos de voos no aeroporto de Salvador

Um apagão que atingiu o aeroporto internacional de Salvador na madrugada desta segunda-feira, 15, resultou em atrasos nos voos e filas extensas na área de embarque. Os passageiros que estavam no local reclamaram da demora e do atendimento. Um deles foi o relações públicas Walter Punha, que chegou às 6h para embarcar no voo das 8h10.

"Nós chegamos às 6h da manhã na fila, e eles falaram que iam atender a gente com prioridade assim que a equipe das 7h chegasse. Já chegou a equipe das 7h e eles falaram que precisavam fechar o outro voo, foram fechar. Agora eles estão dizendo que precisam fechar outro voo e já formaram outra fila lá, enquanto a gente fica aqui, com um caixa apenas atendendo. Desde as 6h na fila, sem nenhuma informação. O meu voo era 8h10, mas a previsão é a gente decolar às 19h30. A fila andou 10 metros em 2h30. Muito desrespeito, as pessoas já estão com fome, cansadas e os funcionários nem olham na nossa cara", denuncia o passageiro.

Outras pessoas que também sofreram com os atrasos utilizaram as redes sociais para se manifestar. A passageira Gabriele Alves explicou a situação por meio do Twitter, por volta das 4h30. "Meu Deus, o aeroporto de Salvador acabou a luz de novo. Tô aqui desde 03:30, meu voo era 04:20 e até agora não consegui entrar nem na sala de embarque", escreveu.

Aeroporto ficou às escuras e passageiros enfrentaram extensas filas durante a madrugada

Segundo a Vinci Airports, o apagão, ocorrido entre 1h30 e 4h, foi causado pelo rompimento de um cabo de transmissão de energia. Este foi o mesmo motivo da situação ocorrida no dia 26 de junho deste ano, quando o aeroporto também ficou às escuras. Na ocasião, a queda de energia atingiu todas as áreas do aeroporto mas, segundo a concessionária, o gerador foi acionado e não afetou os voos do dia.

Apesar das reclamações sobre o apagão desta segunda,não há registro de voos atrasados ou cancelados no site da Vinci Airports. O Portal A TARDE aguarda um posicionamento da empresa sobre a situação.

Passageiros reclamam de fome e cansaço após horas de espera no saguão do aeroporto

adblock ativo