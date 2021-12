Apagão: Incêndio atinge casa após morador deixar vela acesa

Uma casa no bairro de Nazaré, em Salvador, pegou fogo na madrugada desta sexta-feira, 26, por volta de 1h15, após um dos moradores deixar uma vela acesa , devido ao apagão que atingiu a região Nordeste durante cerca de 3 horas.

Os moradores da Rua da Castanheda, onde fica a casa, informam que foram acordados com a fumaça e os gritos de socorro, mas não puderam fazer nada, pois o fogo já atingia toda a casa e também a residência vizinha.

"Comecei a sentir o cheiro da fumaça e a perceber que estava pegando fogo. Só deu tempo de sair correndo e não fazer mais nada. Perdi tudo", diz o escritor Isaías Monteiro, morador da casa.

Dois carros do Corpo de Bombeiros chegaram ao local por volta de 2h20, uma hora depois que o fogo começou. Na casa, de dois andares, oito famílias moravam no primeiro andar e, no térreo, funcionava um bar. "A sorte foi que deu tempo de tirar os freezers, que estavam com bastante cerveja", disse a comerciante e dona do bar, Ana Paula Santos.

Segundo a dona de casa, Tania Castro, foi seu marido que a acordou com gritos de socorro. "Quando acordei, percebi que o fogo já estava dentro do quarto. Peguei meus filhos e saí correndo. Não restou mais nada", lamenta.

Os moradores esperam receber ajuda do governo para pagar alguns meses de aluguel do imóvel e receber uma contribuição para recomeçar suas vidas.

adblock ativo