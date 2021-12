Apagão durou mais de uma hora em Salvador

O Operador Nacional do Sistema (ONS) informou que a energia foi restabelecida em sete capitais do Nordeste por volta de 16h30 desta quarta-feira, 28. Um apagão atingiu a região Nordeste do Brasil às 15h03.

De acordo com a assessoria do ONS, a causa foi gerada por queimadas no Piauí em duas linhas de transmissão, causando a separação da região Nordeste do restante do Sistema Interligado Nacional (SIN).

A falta de energia atingiu os 9 estados do Nordeste (Maranhão, Piauí, Cerá, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia). Ainda de acordo a assessoria, o centro de operação iniciou imediatamente o processo padrão para recompor o sistema.

A Companhia de Energia Elétrica da Bahia (Coelba) informou, em nota, que o apagão foi causado por um problema no sistema interligado nacional, de responsabilidade da ONS.

Reflexos

No Polo Petroquímico, em Camaçari, localizado na Região Metropolitana de Salvador (RMS), algumas fábricas evacuaram as unidades por medida de segurança. O apagão afetou também alguns serviços como telefonia móvel, internet, além de causar congestionamentos na cidade.

Shoppings

Em Salvador, os principais shoppings informaram que, por conta de geradores, não enfrentaram problemas. Apenas o Shopping Iguatemi informou que algumas lojas fecharam durante a falta de energia.

Trânsito

De acordo com Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), os congestionamentos foram causados nos principais cruzamentos da cidade devido ao não funcionamento dos semáforos, que voltaram a operar por volta das 17h. E as principais vias da cidade, Avenida ACM, Bonocô, Orla, Paralela nos dois sentidos, Vasco da Gama, ficaram travadas.

Aeroporto

A Infraero informou que no Aeroporto Internacional de Salvador também houve queda de energia, mas foi normalizada com o auxílio de geradores e não apresentou problemas com os voos programados.

