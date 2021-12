Apagão atinge aeroporto de Salvador nesta terça

Um apagão atingiu o aeroporto internacional de Salvador na manhã desta terça-feira, 26, por volta das 10h. Passageiros informaram que a falta de energia atinge todas as áreas do aeroporto.

"Eu vim pegar uma pessoa aqui e, na hora que eu estava estacionando, apagou todo o estacionamento. Está tudo um breu", diz a empresária Regina Bandeira de Melo.

Segundo a empresária, o motivo do apagão teria sido o rompimento de um cabo de energia, possivelmente durante as obras realizadas no aeroporto. Equipes da Infraero estavam no local para verificar a situação e a energia foi retomada às 10h36.

A concessionária do Aeroporto Salvador Bahia informou ao Portal A TARDE que técnicos da Coelba estão avaliando a situação para chegar às causas do problema. O gerador de energia foi acionado e a falha elétrica não prejudicou os voos.

Funcionários da Infraero estavam no local para verificar a situação (Foto: Regina Bandeira de Mello | Cidadão Repórter)

