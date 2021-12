Apagão afeta abastecimento de água em Salvador

O apagão que atingiu o Nordeste, incluindo a Bahia, nesta quarta-feira, 28, afetou o abastecimento de água em Salvador. De acordo com a Embasa, a operação nas estações de tratamento de água da capital baiana e região metropolitana foi retomada durante a madrugada desta quinta, 29, quando o abastecimento começou a ser normalizado. A previsão é que o serviço seja totalmente regularizado no prazo de 24 horas.

As áreas mais afetadas são: Comércio, Água de Meninos, parte de Nazaré, Barbalho, Saúde, Macaúbas, parte da Liberdade e do Pau Miúdo, Curuzu, Caixa D'Água, Lapinha, parte do Santo Antônio, Engenho Velho da Federação, parte do Engelho Velho de Brotas, Brotas, parte da Av. Bonocô, Cidade Nova, Nordeste de Amaralina, parte do Rio Vermelho, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas, parte alta do Bonfim, Monte Serrat, IAPI, Pero Vaz, parte do Retiro, parte de Santa Mônica, Pernambués, Engomadeira, Tancredo Neves, Susssuarana, Mata Escura, Calabetão, parte de Periperi, Plataforma, Itacaranha, Escada, parte de Praia Grande, Alto do Cruzeiro, Jardim Nova Esperança, Sete de Abril, Nova Brasília, São Marcos, Canabrava, Alto de Coutos, Nova Constituinte.

