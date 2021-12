Apae-Salvador promove campanha para arrecadar brinquedos

A Apae-Salvador está promovendo uma campanha para arrecadas brinquedos. As doações serão colocadas nas brinquedotecas da instituição, localizadas no ambulatório de Teste do Pezinho e na área pedagógica. O foco é reunir brinquedos voltados para crianças entre 1 e 10 anos.

A brinquedoteca que fica no ambulatório chega a recebe cerca de duas mil crianças por ano. Enquanto a localizada na área pedagógica contém 200 crianças ao dia.

Entre as opções de itens a serem doados estão: Ludo, Uno, livros para contar histórias, dominó (de figuras, cores e números), corda para pular, boliche, carros, baralhos, bonecas, jogos para montar e também triciclos.

Os interessados podem fazer as doações na sede da Apae, no bairro da Pituba, de segunda a sexta, das 7h30 às 19h. A ação será realizada até o dia 11 de fevereiro.

