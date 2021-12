Apae abre inscrição para cursos gratuitos em Salvador

O projeto "Cuidando da Vida com o Pé no Futuro", através do Programa Petrobras Desenvolvimento & Cidadania, abre inscrição para cursos gratuitos na Apae em Salvador. Os interessados podem efetuar as inscrições no Centro de Formação e Acompanhamento Profissional (Cefap) da Apae, localizada na avenida Frederico Pontes, 343 - São Joaquim ou através do número (71) 3310-5415. A seleção vai até o dia 26 de fevereiro e as aulas começam em 10 de março.

Os cursos são realizados no Centro de Formação e Acompanhamento Profissional - Cefap da Apae Salvador e capacitarão 400 jovens, com faixa etária de 18 a 29 anos. Ao longo de dois anos, serão oferecidos nove cursos, tais como auxiliar de arquivo e documentação, auxiliar de garçom de bar e restaurante, auxiliar de higienização de ambientes, auxiliar em serviços de hospedagem, atendente de lanchonete, auxiliar de jardinagem e paisagismo e auxiliar de copa e cozinha.

De acordo com a instituição, o projeto tem o objetivo de desenvolver perfis profissionais para jovens, com e sem deficiência intelectual, em situação de vulnerabilidade social, por meio da educação para qualificação profissional, com ênfase no resgate à cidadania e inclusão, gerando oportunidade de inserção no mercado de trabalho.

adblock ativo