Aos 98 anos, A TARDE resgata sua história de luta pela liberdade de expor ideias

Quando nasceu, em 15 de outubro de 1912, A TARDE deixou claro o seu compromisso com os interesses públicos da Bahia. Campanhas voltadas para o povo baiano tornaram-se uma das suas marcas. Foi assim com a defesa da qualidade da escola pública e do movimento contra a alta no custo de vida. As campanhas foram passos importantes para a construção da sua credibilidade, mas o periódico também mostrou seu compromisso com princípios como a liberdade de pensamento mesmo tendo de pagar caro por essa postura.



Foi assim que em 1924, A TARDE não recuou diante da censura contra uma série de matérias que denunciavam irregularidades praticadas por um médico. Por conta da ação do periódico, o Tribunal Superior de Justiça, equivalente hoje ao Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), pronunciou-se pela primeira vez e, de forma unânime, contra a censura à imprensa.





O novo governo trouxe outro elemento que iria de encontro aos princípios defendidos por A TARDE: a Bahia foi posta em intervenção federal, perdendo a sua autonomia. Sob o lema “a Bahia não se dá, não se vende e não se empresta”, Ernesto Simões Filho, fundador do jornal enfrentou o poder do interventor Juracy Magalhães.

Sua coragem rendeu-lhe um atentado, a censura de A TARDE por 11 dias e até um exílio na Europa. Mas nada disso foi suficiente para que ele abdicasse da sua luta.

Vitória - A postura de Simões Filho em tempos tão difíceis fez a batalha pela liberdade de expressão, um princípio tão caro ao Estado brasileiro que hoje está incluído nos direitos fundamentais da sua Constituição, assumir outras posturas heroicas. Foi assim que em 1960 o jornal abriu espaço para publicar um editorial do jornal cubano Prensa Libre, que havia sido censurado pelo regime de Fidel Castro.

Em 1968, o jornal preferiu abdicar de comentar política devido à censura imposta pelo Ato Institucional nº 5 (AI-5). Esta posição firme fez com que a sua credibilidade fosse sedimentada e levou o jornal fundado por Simões Filho a crescer e se tornar um grupo de comunicação formado por outros canais que acompanham o avanço tecnológico na área de informação.

Os novos produtos correspondem à demanda imposta pelas transformações da sociedade que são cada vez mais dinâmicas. Para cumprir este objetivo é necessário investir em tecnologia o que também sempre foi uma marca de A TARDE.

Assim, a cada ano, A TARDE consolida-se como um grupo que consegue manter a credibilidade e, consequentemente, defender os princípios nos quais acredita. Isso é fundamental num contexto em que o debate sobre a liberdade de imprensa e as responsabilidades que este direito traz se impõe. A discussão é complexa e ainda necessita mobilizar a atenção da sociedade brasileira.

Questões como o controle externo da mídia e suas consequências, regulamentação de novas plataformas como a internet, dentre outras, mexem com os mais variados setores da sociedade, gerando discussões acaloradas. São em momentos como este que a credibilidade de um grupo de comunicação é importante para mediar um tema crucial à manutenção de um Estado democrático de direito como é o brasileiro.

Por isso, a apenas dois anos de comemorar o seu centenário, A TARDE escolheu debruçar-se sobre os momentos em que viu sua liberdade de informar cerceada pelos mais variados interesses. A resistência e vitória que conseguiu imprimir nestes momentos são mostras do seu acerto em ter defendido princípios universais como a pluralidade de pensamento.

