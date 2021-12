Aos 92 anos, Ialorixá Mãe Stella de Oxóssi é internada em Salvador

A ialorixá Mãe Stella de Oxóssi encontra-se internada desde às 12h da manhã desta quarta-feira, 28, no Hospital da Bahia, em Salvador. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do hospital.

Segundo o boletim médico que foi divulgado na tarde desta quarta pela assessoria da unidade médica, Mãe Stella foi internada com crise hipertensiva.

Ainda segundo o boletim, a ialorixá encontra-se na UTI cardíaca, mas com pressão controlada, lúcida, orientada e em procedimentos de exames para definição do diagnóstico.

Internações anteriores

Só neste ano a ialorixá precisou ser innternada duas vezes. O primeiro caso aconteceu no dia 7 de fevereiro. Na época, ela apresentou sintomas de dor torácica, e também ficou internada na UTI Cardíaca do mesmo hospital.

APP

No dia 2 de maio deste ano, Mãe Stella completou 92 anos. No mesmo dia do aniversário a ialorixá lançou o aplicativo intitulado de 'Orientações de Mãe Stella', no qual foi idealizado por ela. O APP traz frases religiosas da doutrina do Candomblé.

adblock ativo