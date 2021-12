Anúncio de candidato não passará da primeira semana de janeiro, diz ACM Neto

O prefeito de Salvador, ACM Neto, deve anunciar o candidato à sucessão da gestão municipal entre o final de dezembro e o início de janeiro de 2020. Em coletiva, na manhã desta sexta-feira, 29, o chefe do Executivo afirmou que respeitará o calendário de festas antes de bater o martelo. "Não passará da primeira semana de janeiro em nenhuma hipótese", cravou.

Segundo ACM Neto, o postulante ainda não foi definido. "Estou fazendo uma série de análises, conversando com muita gente, primeiro fora da política, conversando com o povo", frisou.

Apesar de estipular a primeira semana do próximo como prazo final para o anúncio, Neto revelou que as conversas com partidos e lideranças devem ocorrer entre 10 e 15 de janeiro.

