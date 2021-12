ANTT reduz pedágio da BR-324 em 50%

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) determinou, nesta sexta-feira, 21, redução de 50% na tarifa de pedágio do km 597 da BR-324. Com isso, o valor cobrado pela concessionária Via Bahia, que administra a estrada, vai variar entre R$ 0,50 (para motocicletas) a R$ 8,10 (para caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque). A tarifa para automóveis, caminhonete e furgão passa a ser de R$ 0,90.

A ANTT argumenta que tomou a medida por conta da cratera na BR-324 no km 617, que interdita as três faixas originalmente no sentido Feira de Santana. Foi criado um desvio na estrada e a via, no sentido Salvador, foi dividida em mão dupla. A situação está congestionando a BR-324, sentido Feira.

De acordo com a determinação da ANTT, no Diário Oficial da União desta sexta, a redução da tarifa é válida enquanto o serviço de recuperação da rodovia não for finalizado, o que está previsto para acontecer em julho.

As novas tarifas começam a valer a partir de 0h deste sábado, 22.

