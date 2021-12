Antônio é o santo do dia entre os católicos da cidade

Pelo menos 68 igrejas da Arquidiocese de Salvador promovem nesta quinta-feira, 13, trezenas e missas em honra a um dos mais populares santos no Brasil e Portugal: Santo Antônio.

Martelo dos hereges, doutor evangélico, lírio de pureza, taumaturgo, casamenteiro. Estes são apelidos do santo nascido Fernando de Bulhões e Taveira, em Lisboa, e que passou à história católica como Antônio de Pádua.

Uma das mais tradicionais trezenas é realizada na Igreja de Santo Antônio Além do Carmo, onde hoje, às 19h, o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, celebra a missa de encerramento.

Na mensagem que escreveu aos paroquianos do Carmo, dom Murilo ressaltou que "Santo Antônio, com o exemplo que nos deixou, nos ensina que a justiça, a solidariedade e a paz são possíveis, desde que busquemos fazer de Jesus o centro de nossas vidas".

Por sua vez, o frei Ronaldo Marques, pároco de Santo Antônio Além do Carmo, explica que, no Brasil, o santo português tem maior fama do que São Francisco por ser associada a ele a distribuição do pão dos pobres. "Um grande número de pessoas recorre às igrejas nas terças-feiras para conseguir este pão", diz frei Ronaldo.

Nas residências - As celebrações nas casas também são tradição. A comerciante Raimunda Angélica Machado, a Cigana, celebra o santo hoje, às 21h, em seu bar, na Praça da Matriz, em Lauro de Freitas. "Fiz uma promessa por meu marido, ele atendeu. Há nove anos faço a reza".

Na Bahia, a devoção dos católicos adquire um traço diferenciado. "Aqui, a fé em Irmã Dulce também está ligada à fé em Santo Antônio. Os fiéis já chamam o Santuário de Irmã Dulce também com o nome de Santo Antônio", explicou o seu reitor, padre Alberto Montealegre.

Hoje, o padre Alberto Montealegre celebra missa festiva às 16h, seguida de procissão. Entre os devotos de Irmã Dulce, o santo de Lisboa é invocado como protetor dos pobres. O padre Manoel Filho, da Pastoral da Comunicação, lembra que "quando se diz que o santo foi o 'martelo dos hereges', isso aconteceu porque ele sempre foi fiel ao que acreditava e usava o argumento, jamais a violência, para anunciar o Cristo".

