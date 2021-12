Antigo Centro de Convenções será alienado pelo Governo

O novo Centro de Convenções, que será construído no Comércio, em área da Marinha, onde hoje funciona o Grupamento de Fuzileiros Navais, terá investimento estimado em R$ 400 milhões. As obras do equipamento ficarão sob a responsabilidade das secretarias de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

A informação foi passada pelo governador Rui Costa nesta segunda-feira, 26, durante a assinatura da ordem de serviço para início das obras de requalificação de 55 vias do Comércio e Calçada. Quanto ao antigo centro, no Stiep, deverá ser alienado e os recursos serão destinados ao novo equipamento.

"Estamos fazendo uma reforma emergencial e estudando qual é a melhor forma de alienar aquela área para que os valores sejam transferidos para o novo", informou Rui Costa.

O governador disse, ainda, que está negociando com a Marinha a realização de obras complementares no Porto de Aratu para que a área no Comércio possa ser liberada.

"Estamos negociando quais são essas obras, o volume, o custo, para obter essa área. Já estive com o comando da Marinha, com o ministro (Jaques) Wagner quando era da Defesa, agora vou voltar a ele como ministro da Casa Civil e buscar ajuda do governo federal para dar celeridade", destacou.

O governador disse que espera que o centro seja concluído até o final do mandato dele, em 2018, "ou pelo menos em bom andamento até lá".

