Antigo Aeroclube será transformado em Centro de Convenções

O espaço do antigo Aeroclube, em Salvador, será transformado em um Centro de Convenções municipal. O valor do investimento, superior a R$ 100 milhões, será bancado com recursos da Prefeitura de Salvador.

O processo de licitação será aberto nas próximas semanas e as obras iniciadas em 2018. As informações foram confirmadas ao Portal A TARDE por uma fonte envolvida no projeto do governo municipal. O anúncio oficial será feito nesta segunda-feira, 23, pelo prefeito ACM Neto.

A divulgação do Centro de Convenções, que não tem vínculo com o projeto do governo estadual, acontece depois que a prefeitura conseguiu suspender a liminar que proibia a construção de qualquer empreendimento no espaço do antigo Aeroclube.

A decisão, favorável ao governo municipal, foi tomada pela presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, como informou a promotora de Justiça Rita Tourinho. O Ministério Público, na ocasião, pediu o distrato alegando descumprimento de cláusulas contratuais pelo Consórcio Parques Urbanos. "A liminar caiu. Agora, a prefeitura poderá utilizar o espaço", informou Tourinho.

Procurado pela reportagem, Guilherme Bellintani, secretário de Desenvolvimento, Turismo e Cultura da prefeitura, não negou o projeto, mas optou por só falar sobre o assunto na coletiva da segunda.

Outra informação confirmada é que o Centro de Convenções, que deve ter o porte acima do médio, será um dos dez maiores do país, como afirmou a fonte da prefeitura.

O equipamento, que fica a poucos metros do antigo Centro de Convenções administrado pelo estado, vai ocupar a maior parte do terreno, com exceção do Parque do Ventos, onde a prefeitura pretende realizar a festa de Réveillon este ano.

Neto e uma equipe da prefeitura estiveram no terreno onde será realizada a festa de fim de ano na manhã deste sábado, 21. O momento foi registrado e postado no perfil do prefeito no Instagram. O gestor, na ocasião, fez suspense sobre o anúncio da segunda.

Faltam poucas horas para anunciarmos uma novidade que vai revolucionar nossa cidade. Estão curiosos? Aguardem ✋🏽! 😶 #segundatemnovidade #segueopasso

