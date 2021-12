Antiga fábrica desmorona sobre 12 casas em Paripe

Pelo menos 12 famílias ficaram desabrigadas, na manhã deste sábado, 16, após a estrutura de ferro de uma antiga fábrica desativada ceder e, com isso, provocar o desabamento de parte das casas onde essas pessoas moram, em Paripe, subúrbio ferroviário.

O acidente ocorreu por volta das 9 horas, na comunidade pobre conhecida na região como "Portelinha". No entanto, ninguém ficou ferido. Homens do Corpo de Bombeiros estiveram na área do desabamento, isolaram o local e foram embora ao constatar que não havia vítimas.

As casas afetadas pelo acidente foram construídas irregularmente na divisa do muro da antiga fábrica, o que fez com que o fundo dos 12 imóveis atingidos viesse abaixo, com o peso da estrutura metálica que ruiu.

Cenário de pobreza



O local onde moram essas famílias não dispõe de estrutura mínima para habitação humana. Falta pavimentação nas ruas, o esgoto corre a céu aberto, não há áreas de lazer, tampouco recipientes para depositar o lixo.



Moradora da comunidade há seis anos, a doméstica Norma Lúcia, de 54 anos, saiu correndo do pequeno imóvel assim que ouviu o barulho dos ferros caindo. A casa de quatro cômodos (sala, quarto, cozinha e banheiro) teve a parede do fundo arrancada.



"Na hora que houve o estrondo, eu corri assustada para fora de casa", lembrou a moradora, que diz esperar o resultado da inscrição para receber um imóvel do programa "Minha Casa, Minha Vida". "Não sei onde vou dormir", lamentou.



Na mesma situação, encontra-se a lavradora Ana Célia, 37, que estava na casa da irmã com duas crianças no momento do impacto.



"Só deu tempo pegar os meninos pelo braço e correr. Graças a Deus que aconteceu de dia. Se fosse à noite, com as pessoas dormindo, alguém teria morrido", supôs.



O pedreiro Hélio da Hora, 41, tomava café-da-manhã, com outras duas pessoas, quando foi surpreendido por um pedaço de metal que caiu dentro da casa da família.



"Na hora, eu só tive o pensamento de ajoelhar e pedir a Deus para minha família não morrer", revelou o morador, ao acrescentar que um dos filhos do casal ainda dormia quando a fábrica desabou.

