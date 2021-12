Antes de viajar, é preciso garantir a proteção da casa

Viajar e deixar o imóvel fechado sem antes verificar itens de segurança, como a saída de gás de fogões, assim como a vedação de torneiras e chuveiros, além do monitoramento da saída e entrada de pessoas na residência, pode gerar muitos problemas indesejáveis.

Seja para quem mora em apartamento ou em casa, a prioridade é sempre a segurança. Por isso que Marcelo Freire, gerente regional da Apsa na Bahia, empresa voltada para gestão de condomínios e negócios imobiliários, aconselha que a residência seja vistoriada pelo proprietário antes da viagem para evitar situações indesejadas, como a perda de equipamentos eletrônicos, em caso de pane elétrica, incêndio e roubo.

"O ideal é desligar os aparelhos televisores, ventiladores e outros que possam ficar fora da tomada, fechar a saída de gás, checar portas e janelas para garantir que estão bem fechadas e de preferência ter equipamentos, como câmeras de vídeo, para monitorar, mesmo de longe, a movimentação ao redor da casa", indica.

Ocorrências - Freire aponta as ocorrências de roubos como um dos problemas mais comuns enfrentados por quem sai em viagem e deixa o imóvel fechado. Nos casos em que o proprietário tem muitos bens de valor dentro da residência, ele acredita que vale a pena investir na contratação de vigilantes temporários.

Portanto, esse tipo de serviço deve ser bem pesquisado para que não ocorra o inverso e o proprietário seja lesado pelo próprio prestador de serviço. "Nesse caso, é importante que tanto a empresa quanto a pessoa contratada tenham boas referências no mercado", alerta.

Mas tem quem prefira investir em outras maneiras de segurança, a exemplo das cercas elétricas, alarmes e sensores de movimento, para proteger o patrimônio. De acordo com o vice-presidente do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis (Creci-BA), José Alberto, a pesquisa em relação aos tipos e funcionalidade dos aparelhos eletrônicos de segurança garante a compra de produtos eficientes e baratos.

"Existem hoje diversos tipos de produtos. Aconselho a utilização de câmeras de vídeo que possam ser observadas por meio do celular ou tablet, independente do local que a pessoa tenha ido", exemplifica.

Outra estratégia de segurança indicada por José Alberto é a instalação de temporizadores que podem ser programados para ligar a luz da residência em determinados momentos do dia e da noite.

"Essa iniciativa transmite a ideia de que tem gente em casa e, dessa forma, inibe a ação de ladrões ou até mesmo de quem pretende invadir o imóvel apenas para fazer uso o espaço", ensina.

O vice-presidente do Creci-BA também diz que não apenas as casas isoladas precisam de segurança, os administradores de condomínios também têm o dever de garantir a segurança dos seus condôminos.

Ele informa que câmeras de vigilância precisam ser colocadas em elevadores e escadas, que as entradas de prédios precisam ser monitoradas 24 horas por dia, principalmente com a segurança de portões eletrônicos, e os porteiros e vigilantes devem ser bem treinados para intimidar qualquer ação suspeita de terceiros. "Com isso o morador fica protegido", garante.

