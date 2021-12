Ano novo tem 'festa paredão' em embarcação do ferry-boat

Uma embarcação do sistema ferry-boat, que faz o trajeto de Salvador para Itaparica, virou uma 'festa paredão' às vésperas do virada do ano, na noite desta última quinta-feira, 31. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver as pessoas dançando e se aglomerando enquanto fazem a travessia.

Sem máscaras, algumas pessoas dançavam e bebiam ao lado de um carro com uma estrutura de um 'paredão' de som.Em nota, a Internacional Travessias lamentou o ato que ocorreu no ferry Zumbi dos Palmares. Segundo a empresa, a tripulação buscou intervir e conscientizar os envolvidos, porém os passageiros não acataram com a solicitação. A Internacional Travessias completou que a atitude contraria as medidas de prevenção ao coronavírus, orientação essa que a empresa afirma estar informando através de vídeo, áudio e também na compra do bilhete.

Veja os vídeos:

