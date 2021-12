Ano letivo dos colégios municipais começam nesta quarta com aula inaugural

Uma aula inaugural dá início, nesta quarta-feira, 6, o primeiro dia do ano letivo das escolas da rede municipal de Salvador. O evento acontece às 8h30, na Creche e Pré-Escola Primeiro Passo de Cajazeiras VII, localizada na Rua Delmiro Gouveia.

De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom) da Prefeitura de Salvador, durante a aula inaugural, uma série de itens que compõem os materiais a serem entregues nas escolas serão distribuídos. Os estudantes irão receber o novo fardamento, diário escolar e material pedagógico.

Ao todo, no ano letivo de 2019, serão 200 dias de aula até 20 de dezembro. Entre os dias 28 de fevereiro e 10 de março, haverá um recesso para o Carnaval, com retorno no dia 11 de março.

O prefeito ACM Neto (DEM) estará presente na aula inaugural, ao lado do secretário municipal da Educação Bruno Barral.

