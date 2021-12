Xand do Aviões e Márcio Victor fazem show em Periperi neste sábado

O vocalista Xand do Aviões do Forró será a primeira atração do Festival da Cidade que acontece a partir das 19h deste sábado, 24, na praça da Revolução, em Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Logo em seguida, vem o pagodeiro Márcio Victor, com a banda Psirico.

O evento faz parte da programação do aniversário de Salvador. Mas o cantor Xand também aproveita a data para festejar seu aniversário. Ele promete cantar sucessos da sua carreira, como Inquilina, De Mãos Atadas, Faz o X, Fiquei Sabendo, Eu, Ela e a Amiga Dela.

Confira a programação dos eventos que fazem parte do Festival da Cidade.

