Trabalho em encostas mobiliza gestores

Com um histórico de tragédias que ceifaram diversas vidas de habitantes da cidade, por conta de deslizamentos de terra em períodos chuvosos, a capital baiana tem sido alvo nos últimos meses de diversas intervenções municipais e estaduais para prevenir este tipo de ocorrência.

Um exemplo é a entrega de um obra de contenção de encostas, programada para ser entregue, nesta terça-feira, 29, às 8h30, pelo governador Rui Costa, no bairro da Palestina.

De acordo com estimativa do governo estadual, a intervenção deverá beneficiar mais de três mil pessoas que moram em áreas de risco na região próxima á rodovia BR-324.

Executada pelo governo do estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), a obra é a 19ª concluída pelo Programa de Contenção de Encostas em Setores de Risco Alto e Muito Alto em Salvador, que prevê o investimento total de R$ 25 milhões.

Codesal

Já a Coordenação de Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou, nesta segunda, 28, que o órgão realiza o monitoramento diário do tempo com um meteorologista que atua na sede da Av. Bonocô.

O órgão pede que a população fique atenta e, caso perceba qualquer sinal de problemas, como rachadura nos imóveis, inclinação de postes e árvores, ou escorregamento de terra, a orientação é entrar em contato o quanto antes por meio do telefone gratuito 199.

"É bem fundamental que o contato conosco seja feito o quanto antes, caso perceba alguma situação dessas para que possamos encaminhar um engenheiro até o local. Ele vai fazer a avaliação da área e orientar os moradores", explicou o diretor-geral da Codesal, Alvaro da Silveira Filho.

Lonas

A Codesal também informou que permanece com o serviço de liberação de lonas para evitar possíveis deslizamentos de terra.

Interessados em receber este material devem entrar em contato com o órgão e solicitar uma vistoria. A partir daí, técnicos do órgão avaliarão o local para fazer a constatação da real necessidade do plástico.

Caso a área seja muito íngreme, o material é colocado por profissionais.

