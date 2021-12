Shows do Festival da Cidade têm início no Rio Vermelho

As apresentações musicais do Festival da Cidade terão início na próxima quinta-feira, 31, no largo da Mariquita, Rio Vermelho, com show de Aloísio Menezes, 19h.

Fãs de Gilberto Gil e Caetano Veloso poderão vê-los no palco do Farol da Barra no sábado, 2, às 20h [confira a programação completa abaixo].

"Estou entusiasmado por fazermos o show Dois Amigos, Um Século de Música em nossa terra. Já rodamos o Brasil e o mundo com ele, mas não estava satisfeito por não ter feito Salvador. Muito feliz", declarou Gil em publicação no site da Empresa Salvador Turismo (Saltur).

Salvador está completando 467 anos, e para os artistas convidados é uma honra participarem da festa. "Para nós, é um prazer enorme. Prometemos dar o nosso melhor para transformar a praça da Ribeira em um núcleo de alegria nesta sexta-feira", disse Wadinho Marques, da banda Chiclete com Banana.

No mesmo dia, no Rio Vermelho, o maestro Paulo Primo promete lançar uma nova música no festival, chamada Amor em Salvador, "além de letras que falem da beleza da cidade", frisou. Ele se apresentará com os maestros Fred Dantas e Zeca Freitas.

A cantora Alinne Rosa estará domingo, último dia do festival, no deck do Rio Vermelho. "Quero que nessa data especial os soteropolitanos tenham cada vez mais orgulho desta terra", salientou a artista.

Variedade

Na quarta edição, o festival reúne música, teatro, dança, poesia, fotografia, gastronomia, feiras, artesanato e atividades esportivas durante oito dias (27 de março a 3 de abril). O evento busca ocupar diversos pontos da cidade, como as orlas recém-recuperadas da Ribeira, Barra e Rio Vermelho.

Na grade, além dos shows, peças e feiras, está previsto um "parabéns" para a cidade, nesta terça, 29, às 17h, na praça Municipal.

adblock ativo