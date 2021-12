Show do padre Fábio de Melo encerra programação de festival

Cerca de 10 mil fiéis e fãs do padre Fábio de Melo assistiram à apresentação que encerrou, no domingo, 29, o Festival da Cidade em comemoração aos 466 anos de Salvador. A estimativa de público é da Polícia Militar.

O clima era de comoção e louvor. Na frente do palco, muitas fiéis se apertavam para ficar perto do ídolo. Auxiliar administrativa, Eliana Santos, 60 anos, não frequentou os demais shows do festival, mas fez questão de prestigiar o padre Fábio de Melo. "Sou católica e admiro muito o padre, principalmente as suas mensagens".

Entre uma música religiosa e outra, o padre canta sucessos pop românticos e declama sermões sobre o perdão e o amor. "É por isso que, quando Jesus encontrava uma pessoa, a primeira ação era devolver o amor próprio a ela", disse.

Uma das mais animadas na frente do palco, a estudante Paloma Morais aprovou a escolha da atração, principalmente por no domingo ser celebrado o início da Semana Santa. "Gosto muito das músicas dele. São tocantes, falam ao coração".

Antes do show, o padre famoso afirmou estar muito feliz por cantar em Salvador, uma cidade muito importante para a Igreja Católica.

Barra

Um encontro apaixonado entre Maria Bethânia e um público estimado em 40 mil pessoas marcou o show realizado na noite de sábado, no largo em frente ao Farol da Barra.

E os filhos queridos da terra santa da Bahia, como definiu a cantora, retribuíram amorosamente, na festa que também celebrou os 50 aos de carreira da diva.

Marcado para as 20 horas, o show só começou às 20h23. Descalça como de hábito e vestindo uma longa saia dourada, com blusa em tons avermelhados, numa saudação a Iansã, Bethânia pediu licença para homenagear índios e caboclos com a música Povos do Brasil.

Um dos pontos altos da noite foi a apresentação da sambista Mariene de Castro, que cantou Flor da Raiz (Roque Ferreira), seguida por Margareth Menezes que uniu as vozes das três cantoras em É D'Oxum (Vevé Calazans).

Juntas também entoram canções que homenageiam Salvador como Bahia de São Salvador, João Valentão, Dia de Festa no Mar. "São coisas que a gente só vê na Bahia", brincou Bethânia.

adblock ativo